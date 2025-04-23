Reuters: Google и X могут столкнуться со штрафами в Европе

Reuters: Google и X могут столкнуться со штрафами в ЕвропеЕС 23 апреля оштрафовал Apple и Meta за нарушение закона о цифровых услугах
Американские компании Google и X следующими могут столкнуться со штрафами в ЕС из-за нарушения закона о цифровых услугах (DMA). Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.
Штрафы могут быть вынесены после первых санкций по закону DMA. Штрафы были введены 23 апреля в отношении американских Apple и Meta
Агентство отмечает, что размеры штрафов в $800 млн – $570 млн для Apple и $228 млн для Meta – являются «скромными». «Настоящим испытанием для DMA является не то, готова ли комиссия взимать большие штрафы, а то, увидим ли мы существенные изменения в уровнях конкуренции», – сказал директор по исследованиям в Центре по регулированию в Европе (CERRE) Зак Майерс.
В марте 2024 г. в ЕС в силу вступили новые пункты закона о цифровых услугах, направленные на усиление конкуренции между крупными технологическими компаниями. Закон распространяется на 22 сервиса шести техногигантов, а именно Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance (оператор TikTok), Meta Platforms и Microsoft.
Подозревают Google в организации монополии и в США. 18 апреля этого года окружной судья США Леони Бринкема в Вирджинии признала Google виновной в незаконной монополии на рынке рекламных серверов. Как установил суд, корпорация ответственна за «умышленное приобретение и поддержание монопольной власти» на рынках рекламных серверов издателей и на рынке рекламных бирж.