Reuters: Google и X могут столкнуться со штрафами в Европе

Агентство отмечает, что размеры штрафов в $800 млн – $570 млн для Apple и $228 млн для Meta – являются «скромными». «Настоящим испытанием для DMA является не то, готова ли комиссия взимать большие штрафы, а то, увидим ли мы существенные изменения в уровнях конкуренции», – сказал директор по исследованиям в Центре по регулированию в Европе (CERRE) Зак Майерс.