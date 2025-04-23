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Reuters: Google и X могут столкнуться со штрафами в Европе

ЕС 23 апреля оштрафовал Apple и Meta за нарушение закона о цифровых услугах
Ведомости

Американские компании Google и X следующими могут столкнуться со штрафами в ЕС из-за нарушения закона о цифровых услугах (DMA). Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Штрафы могут быть вынесены после первых санкций по закону DMA. Штрафы были введены 23 апреля в отношении американских Apple и Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Европейские власти считают, что корпорации используют «антиконкурентные практики». 

Агентство отмечает, что размеры штрафов в $800 млн – $570 млн для Apple и $228 млн для Meta – являются «скромными». «Настоящим испытанием для DMA является не то, готова ли комиссия взимать большие штрафы, а то, увидим ли мы существенные изменения в уровнях конкуренции», – сказал директор по исследованиям в Центре по регулированию в Европе (CERRE) Зак Майерс.

В марте 2024 г. в ЕС в силу вступили новые пункты закона о цифровых услугах, направленные на усиление конкуренции между крупными технологическими компаниями. Закон распространяется на 22 сервиса шести техногигантов, а именно Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance (оператор TikTok), Meta Platforms и Microsoft.

Подозревают Google в организации монополии и в США. 18 апреля этого года окружной судья США Леони Бринкема в Вирджинии признала Google виновной в незаконной монополии на рынке рекламных серверов. Как установил суд, корпорация ответственна за «умышленное приобретение и поддержание монопольной власти» на рынках рекламных серверов издателей и на рынке рекламных бирж.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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