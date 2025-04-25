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Компания «Леста игры» обжаловала арест своих активов и юрлиц в России

Ведомости

Компания «Леста игры», которая управляет проектами «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz, обжаловала решение суда о наложении ареста на активы компании и связанных с ней юрлиц, пишут «РИА Новости».

Сообщается, что подана частная жалоба на определение Таганского районного суда Москвы, которым в качестве меры предварительной защиты был наложен арест на 100% долей ответчиков в группе компаний. По сути, как отмечается в жалобе, под арест попал весь бизнес, а в отношении группы компаний «Леста» был введен особый режим ограничения управления и деятельности.

Таганский районный суд Москвы 17 апреля наложил арест на три ключевых юридических лица российского разработчика игр «Леста игры». Арест касался основного юрлица компании, а также ее московского офиса «Леста геймс Москва» и юрлица, отвечающего за издание игр «Леста геймс эдженси». В качестве взыскателя выступает Генеральная прокуратура. Другие подробности дела пока не раскрыты.

На фоне начала спецоперации на Украине в 2022 г. Wargaming объявила об уходе из России и Белоруссии и передала бизнес «Лесте». Игры, изначально носившие английские названия World of Tanks и World of Warships, были переведены на русский.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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