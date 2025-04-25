Компания «Леста игры» обжаловала арест своих активов и юрлиц в России

Сообщается, что подана частная жалоба на определение Таганского районного суда Москвы, которым в качестве меры предварительной защиты был наложен арест на 100% долей ответчиков в группе компаний. По сути, как отмечается в жалобе, под арест попал весь бизнес, а в отношении группы компаний «Леста» был введен особый режим ограничения управления и деятельности.