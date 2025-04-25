Компания «Леста игры» обжаловала арест своих активов и юрлиц в России
Компания «Леста игры», которая управляет проектами «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz, обжаловала решение суда о наложении ареста на активы компании и связанных с ней юрлиц, пишут «РИА Новости».
Сообщается, что подана частная жалоба на определение Таганского районного суда Москвы, которым в качестве меры предварительной защиты был наложен арест на 100% долей ответчиков в группе компаний. По сути, как отмечается в жалобе, под арест попал весь бизнес, а в отношении группы компаний «Леста» был введен особый режим ограничения управления и деятельности.
Таганский районный суд Москвы 17 апреля наложил арест на три ключевых юридических лица российского разработчика игр «Леста игры». Арест касался основного юрлица компании, а также ее московского офиса «Леста геймс Москва» и юрлица, отвечающего за издание игр «Леста геймс эдженси». В качестве взыскателя выступает Генеральная прокуратура. Другие подробности дела пока не раскрыты.
На фоне начала спецоперации на Украине в 2022 г. Wargaming объявила об уходе из России и Белоруссии и передала бизнес «Лесте». Игры, изначально носившие английские названия World of Tanks и World of Warships, были переведены на русский.