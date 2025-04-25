Суд арестовал активы издателя игры «Мир танков»

Представитель «Леста игр» сообщил, что руководство компании в курсе ситуации, а компания оказывает полное содействие правоохранительным органам для скорейшего разрешения всех возникших вопросов. «Компания ведет работу в полном соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Беларусь, поэтому у нас нет оснований для каких-либо опасений или сокрытия информации, – считает собеседник. – Мы ничего не нарушили, и нам нечего опасаться». Он также добавил, что рабочие процессы в компании идут в стандартном режиме, все мероприятия реализуются, все договоренности остаются в силе.