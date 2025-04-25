Суд арестовал активы издателя игры «Мир танков»Такая мера обычно применяется в рамках уголовного дела или крупного административного спора
Таганский суд Москвы по требованию Генпрокуратуры арестовал три российских юрлица петербургской игровой студии «Леста игры». Арест был наложен 17 апреля на главное юрлицо ООО «Леста», его московский офис «Леста геймс Москва» и издателя игр ООО «Леста геймс эдженси». Об этом сообщил РБК со ссылкой на банк данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
Представитель «Леста игр» сообщил, что руководство компании в курсе ситуации, а компания оказывает полное содействие правоохранительным органам для скорейшего разрешения всех возникших вопросов. «Компания ведет работу в полном соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Беларусь, поэтому у нас нет оснований для каких-либо опасений или сокрытия информации, – считает собеседник. – Мы ничего не нарушили, и нам нечего опасаться». Он также добавил, что рабочие процессы в компании идут в стандартном режиме, все мероприятия реализуются, все договоренности остаются в силе.