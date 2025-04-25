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Суд арестовал активы издателя игры «Мир танков»

Такая мера обычно применяется в рамках уголовного дела или крупного административного спора
Мария Арялина
Евгений Биятов / РИА Новости
Евгений Биятов / РИА Новости

Таганский суд Москвы по требованию Генпрокуратуры арестовал три российских юрлица петербургской игровой студии «Леста игры». Арест был наложен 17 апреля на главное юрлицо ООО «Леста», его московский офис «Леста геймс Москва» и издателя игр ООО «Леста геймс эдженси». Об этом сообщил РБК со ссылкой на банк данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Представитель «Леста игр» сообщил, что руководство компании в курсе ситуации, а компания оказывает полное содействие правоохранительным органам для скорейшего разрешения всех возникших вопросов. «Компания ведет работу в полном соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Беларусь, поэтому у нас нет оснований для каких-либо опасений или сокрытия информации, – считает собеседник. – Мы ничего не нарушили, и нам нечего опасаться». Он также добавил, что рабочие процессы в компании идут в стандартном режиме, все мероприятия реализуются, все договоренности остаются в силе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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