Суд арестовал активы российского издателя игры «Мир танков»В качестве взыскателя выступает Генеральная прокуратура
Таганский районный суд Москвы 17 апреля наложил арест на три ключевых юридических лица российского разработчика игр «Леста игры», который управляет проектами «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные из банка исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
Арест касался основного юрлица компании, а также ее московского офиса «Леста геймс Москва» и юрлица, отвечающего за издание игр «Леста геймс эдженси». В качестве взыскателя выступает Генеральная прокуратура. Другие подробности дела пока не раскрыты.
Ранее «Леста игры» была частью компании-разработчика и издателя видеоигр Wargaming. На данный момент ее головной офис расположен на Кипре, также имеются студии в Киеве, Праге, Хельсинки, Чикаго и др.
На фоне начала спецоперации на Украине в 2022 г. Wargaming объявила об уходе из России и Белоруссии и передала бизнес «Лесте». Игры, изначально носившие английские названия World of Tanks и World of Warships, были переведены на русский.
Основное юрлицо компании «Леста» на 99% принадлежит ее основателю Малику Хатажаеву, а оставшиеся 1% контролирует «Леста геймс эдженси», полностью принадлежащая компании. Хатажаев получил свою долю напрямую от Wargaming летом 2022 г. В сентябре того же года он переоформил эту долю на китайскую компанию Lesta Hong Kong Limited, но в октябре 2024 г. вернул ее обратно. В то время в студии объяснили данное решение тем, что группа компаний рассматривает рынок России как приоритетное направление своей деятельности.
Согласно оценкам аналитиков XYZ, на конец 2024 г. серый рынок видеоигр составил 36% от общего объема продаж, что соответствует 62,3 млрд руб. По информации группы компаний «Леста игры», официальные каналы генерируют 65% выручки, в то время как на серый рынок приходится 35%.