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Суд арестовал активы российского издателя игры «Мир танков»

В качестве взыскателя выступает Генеральная прокуратура
Ведомости

Таганский районный суд Москвы 17 апреля наложил арест на три ключевых юридических лица российского разработчика игр «Леста игры», который управляет проектами «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные из банка исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП). 

Арест касался основного юрлица компании, а также ее московского офиса «Леста геймс Москва» и юрлица, отвечающего за издание игр «Леста геймс эдженси». В качестве взыскателя выступает Генеральная прокуратура. Другие подробности дела пока не раскрыты. 

Ранее «Леста игры» была частью компании-разработчика и издателя видеоигр Wargaming. На данный момент ее головной офис расположен на Кипре, также имеются студии в Киеве, Праге, Хельсинки, Чикаго и др.

На фоне начала спецоперации на Украине в 2022 г. Wargaming объявила об уходе из России и Белоруссии и передала бизнес «Лесте». Игры, изначально носившие английские названия World of Tanks и World of Warships, были переведены на русский.

Основное юрлицо компании «Леста» на 99% принадлежит ее основателю Малику Хатажаеву, а оставшиеся 1% контролирует «Леста геймс эдженси», полностью принадлежащая компании. Хатажаев получил свою долю напрямую от Wargaming летом 2022 г. В сентябре того же года он переоформил эту долю на китайскую компанию Lesta Hong Kong Limited, но в октябре 2024 г. вернул ее обратно. В то время в студии объяснили данное решение тем, что группа компаний рассматривает рынок России как приоритетное направление своей деятельности. 

Согласно оценкам аналитиков XYZ, на конец 2024 г. серый рынок видеоигр составил 36% от общего объема продаж, что соответствует 62,3 млрд руб. По информации группы компаний «Леста игры», официальные каналы генерируют 65% выручки, в то время как на серый рынок приходится 35%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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