Суд арестовал активы российского издателя игры «Мир танков»

Основное юрлицо компании «Леста» на 99% принадлежит ее основателю Малику Хатажаеву, а оставшиеся 1% контролирует «Леста геймс эдженси», полностью принадлежащая компании. Хатажаев получил свою долю напрямую от Wargaming летом 2022 г. В сентябре того же года он переоформил эту долю на китайскую компанию Lesta Hong Kong Limited, но в октябре 2024 г. вернул ее обратно. В то время в студии объяснили данное решение тем, что группа компаний рассматривает рынок России как приоритетное направление своей деятельности.