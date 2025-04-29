Мишустин: среднегодовой темп роста IT-индустрии в России достиг почти 28%
За последние пять лет среднегодовой темп роста российской IT-индустрии составил почти 28%, а ее вклад в ВВП за этот период увеличился практически в два раза. С таким заявлением выступил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии, посвященной промышленному программному обеспечению тяжелого класса.
Глава правительства напомнил, что президент РФ Владимир Путин поставил цель к 2030 г. обеспечить переход 80% российских организаций в ключевых отраслях на отечественные программные продукты. В данном контексте речь идет о прикладных решениях, предназначенных для производственных и управленческих процессов.
По его словам, спрос на отечественные корпоративные решения также демонстрирует положительную динамику, увеличившись в 2–3 раза за указанный период, сообщил Мишустин. В некоторых категориях продаж наблюдается рост более чем в 10 раз. Особенно это касается систем управления базами данных для облачной инфраструктуры.
Мишустин отметил, что до введения санкций многие компании предпочитали пользоваться услугами зарубежных поставщиков. Но на момент их ухода с российского рынка уже существовали отечественные базовые технологии и разработки, которые получили широкое распространение.
Переход российских предприятий на использование местных продуктов осуществляется благодаря действующим центрам компетенций, пояснил премьер-министр. Они были созданы для объединения ведущих заказчиков в каждой отрасли, обладающих успешным опытом внедрения цифровых решений. Их целью является определение приоритетных направлений развития отечественных технологий.
Сейчас функционирует 36 таких центров, в которые входит более 500 компаний. Правительство одобрило более 160 инициатив, предложенных такими центрами. Для реализации 32 из них были выделены гранты, в то время как остальные финансируются за счет частных инвестиций.
Число IT-специалистов в России увеличилось в 2024 г. на 13% и составило около 1 млн человек. Об этом 7 апреля рассказал генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко на форуме по управлению интернетом RIGF 2025. Кроме того, на 24% увеличилась среднемесячная зарплата сотрудников IT-отрасли: в прошлом году она составила 176 000 руб. По данным Росстата, средняя зарплата в России составила 87 900 руб., следует из презентации «Цифровой экономики».