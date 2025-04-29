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Мишустин: среднегодовой темп роста IT-индустрии в России достиг почти 28%

Ведомости

За последние пять лет среднегодовой темп роста российской IT-индустрии составил почти 28%, а ее вклад в ВВП за этот период увеличился практически в два раза. С таким заявлением выступил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии, посвященной промышленному программному обеспечению тяжелого класса.

Глава правительства напомнил, что президент РФ Владимир Путин поставил цель к 2030 г. обеспечить переход 80% российских организаций в ключевых отраслях на отечественные программные продукты. В данном контексте речь идет о прикладных решениях, предназначенных для производственных и управленческих процессов.

По его словам, спрос на отечественные корпоративные решения также демонстрирует положительную динамику, увеличившись в 2–3 раза за указанный период, сообщил Мишустин. В некоторых категориях продаж наблюдается рост более чем в 10 раз. Особенно это касается систем управления базами данных для облачной инфраструктуры.

Мишустин отметил, что до введения санкций многие компании предпочитали пользоваться услугами зарубежных поставщиков. Но на момент их ухода с российского рынка уже существовали отечественные базовые технологии и разработки, которые получили широкое распространение.

Переход российских предприятий на использование местных продуктов осуществляется благодаря действующим центрам компетенций, пояснил премьер-министр. Они были созданы для объединения ведущих заказчиков в каждой отрасли, обладающих успешным опытом внедрения цифровых решений. Их целью является определение приоритетных направлений развития отечественных технологий.

Сейчас функционирует 36 таких центров, в которые входит более 500 компаний. Правительство одобрило более 160 инициатив, предложенных такими центрами. Для реализации 32 из них были выделены гранты, в то время как остальные финансируются за счет частных инвестиций.

Число IT-специалистов в России увеличилось в 2024 г. на 13% и составило около 1 млн человек. Об этом 7 апреля рассказал генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко на форуме по управлению интернетом RIGF 2025. Кроме того, на 24% увеличилась среднемесячная зарплата сотрудников IT-отрасли: в прошлом году она составила 176 000 руб. По данным Росстата, средняя зарплата в России составила 87 900 руб., следует из презентации «Цифровой экономики».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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