Мишустин: среднегодовой темп роста IT-индустрии в России достиг почти 28%

Число IT-специалистов в России увеличилось в 2024 г. на 13% и составило около 1 млн человек. Об этом 7 апреля рассказал генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко на форуме по управлению интернетом RIGF 2025. Кроме того, на 24% увеличилась среднемесячная зарплата сотрудников IT-отрасли: в прошлом году она составила 176 000 руб. По данным Росстата, средняя зарплата в России составила 87 900 руб., следует из презентации «Цифровой экономики».