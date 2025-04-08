Количество IT-специалистов в России достигло миллиона

Количество IT-специалистов в России достигло миллионаНо высококвалифицированных кадров с профильным высшим образованием и опытом работы все еще не хватает
Число IT-специалистов в России год к году увеличилось на 13% и в 2024 г. составило около 1 млн человек. Об этом 7 апреля рассказал генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко на форуме по управлению интернетом RIGF 2025. Кроме того, на 24% увеличилась среднемесячная зарплата сотрудников IT-отрасли: в прошлом году она составила 176 000 руб. По данным Росстата, средняя зарплата в России составила 87 900 руб., следует из презентации «Цифровой экономики».
По словам Плуготаренко, вопрос «кадрового суверенитета» сейчас является одним из ключевых, он прорабатывается правительством и профильными организациями. «Без сильных разработчиков невозможна вся та экосистема цифровых сервисов и ИКТ-сферы, которую мы сегодня знаем, – говорит топ-менеджер. – В российском сегменте интернета сейчас около 103 млн пользователей. Все это, согласно государственной статистике, создается и поддерживается примерно 1 млн человек, которые работают в IT-отрасли». Рост числа занятых в IT связан как с уже реализуемыми инициативами и мерами поддержки, так и с интересом граждан к индустрии, уточнил представитель Минцифры.