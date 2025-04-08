Количество IT-специалистов в России достигло миллиона

По словам Плуготаренко, вопрос «кадрового суверенитета» сейчас является одним из ключевых, он прорабатывается правительством и профильными организациями. «Без сильных разработчиков невозможна вся та экосистема цифровых сервисов и ИКТ-сферы, которую мы сегодня знаем, – говорит топ-менеджер. – В российском сегменте интернета сейчас около 103 млн пользователей. Все это, согласно государственной статистике, создается и поддерживается примерно 1 млн человек, которые работают в IT-отрасли». Рост числа занятых в IT связан как с уже реализуемыми инициативами и мерами поддержки, так и с интересом граждан к индустрии, уточнил представитель Минцифры.