В РФ запустили программу лизинга серийных промышленных роботов

22 мая министр промышленности и торговли Антон Алиханов сообщал, что льготные условия по локализации робототехники будут действовать только до конца 2025 г. По его словам, это позволит отнести к категории отечественной продукции больше решений и обеспечить конкуренцию при отборах на меры поддержки по внедрению роботов.