В РФ запустили программу лизинга серийных промышленных роботов
«Завод Роботов» и «Сбербанк лизинг» объявили о запуске программы лизинга серийно выпускаемых промышленных роботов-манипуляторов RusRobot. По ней можно будет приобрести машины различной грузоподъемности. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Завод роботов».
Программа лизинга направлена на упрощение роботизации производственных мощностей отечественных предприятий. Она позволит компаниям приобретать промышленных роботов на более выгодных условиях, избегая сложностей, связанных с получением кредитов.
Основатель ООО «Завод роботов» и генеральный директор ПАО «ЧКПЗ» Андрей Гартунг подчеркнул, что роботизация производств на основе отечественных решений не только повышает конкурентоспособность предприятий и увеличивает производительность труда, но и обеспечивает безопасность производственных процессов.
22 мая министр промышленности и торговли Антон Алиханов сообщал, что льготные условия по локализации робототехники будут действовать только до конца 2025 г. По его словам, это позволит отнести к категории отечественной продукции больше решений и обеспечить конкуренцию при отборах на меры поддержки по внедрению роботов.