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В РФ запустили программу лизинга серийных промышленных роботов

Ведомости

«Завод Роботов» и «Сбербанк лизинг» объявили о запуске программы лизинга серийно выпускаемых промышленных роботов-манипуляторов RusRobot. По ней можно будет приобрести машины различной грузоподъемности. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Завод роботов».

Программа лизинга направлена на упрощение роботизации производственных мощностей отечественных предприятий. Она позволит компаниям приобретать промышленных роботов на более выгодных условиях, избегая сложностей, связанных с получением кредитов.

Основатель ООО «Завод роботов» и генеральный директор ПАО «ЧКПЗ» Андрей Гартунг подчеркнул, что роботизация производств на основе отечественных решений не только повышает конкурентоспособность предприятий и увеличивает производительность труда, но и обеспечивает безопасность производственных процессов.

22 мая министр промышленности и торговли Антон Алиханов сообщал, что льготные условия по локализации робототехники будут действовать только до конца 2025 г. По его словам, это позволит отнести к категории отечественной продукции больше решений и обеспечить конкуренцию при отборах на меры поддержки по внедрению роботов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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