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Льготные условия по локализации робототехники продлятся только до конца года

Нехватка отечественных комплектующих пока не позволяет добиться более высокого уровня импортозамещения
Ника Сизова
Мария Арялина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Смягчение требований по локализации робототехники для компаний-производителей принято «временно на этот год», заявил 21 мая министр промышленности и торговли Антон Алиханов на заседании комитета Госдумы по промышленности и торговле. Это, по его словам, позволит отнести к отечественной продукции больше решений. Такая мера, пояснил Алиханов, призвана «обеспечить конкуренцию при отборах на меры поддержки по внедрению роботов». Он уточнил, что первый отбор по мерам поддержки уже прошел, сейчас Минпромторг намерен провести второй этап – за счет смягчения требований.

«Ведомости» направили запрос в Минпромторг и представителю Алиханова.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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