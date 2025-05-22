Льготные условия по локализации робототехники продлятся только до конца года

Смягчение требований по локализации робототехники для компаний-производителей принято «временно на этот год», заявил 21 мая министр промышленности и торговли Антон Алиханов на заседании комитета Госдумы по промышленности и торговле. Это, по его словам, позволит отнести к отечественной продукции больше решений. Такая мера, пояснил Алиханов, призвана «обеспечить конкуренцию при отборах на меры поддержки по внедрению роботов». Он уточнил, что первый отбор по мерам поддержки уже прошел, сейчас Минпромторг намерен провести второй этап – за счет смягчения требований.