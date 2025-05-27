F6 раскрыла стоимость украденных данных в дарквебе

В отличие от открытой части интернета (Surface web) или внутренних ресурсов (Deep web), Dark web представляет собой скрытый уровень, недоступный для индексации обычными поисковыми системами. Основу его инфраструктуры составляют сайты с доменной зоной .onion, которые можно посетить только через сеть Tor. Дарквеб используется для обеспечения анонимности и проведения криминальных операций: организация форумов, маркетплейсов, C2-инфраструктуры (управление вредоносными программами) и других нелегальных сервисов. Примечательно, что значительная часть преступной активности также происходит за пределами дарквеба – в приватных группах и мессенджерах, включая Telegram.