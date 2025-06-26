Образец самолета МС-21 с российскими системами приступил к испытаниям

В сентябре 2024 г. «Ведомости» писали, что российские власти вернулись к идее создания укороченного МС-21. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров говорил, что он может наравне с базовой получить версию с укороченным на одну секцию фюзеляжем. По его словам, программу по выпуску самолета с 2014 г. «преследуют санкции».