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Образец самолета МС-21 с российскими системами приступил к испытаниям

Ведомости

Опытный образец самолета МС-21 с российскими системами и агрегатами приступил к сертификационным испытаниям. Об этом объявили в госкорпорации «Ростех».

Первый полет уже состоялся – он прошел с аэродрома ЛИИ им. Громова в «Жуковском». Самолет пилотировал экипаж в составе летчика-испытателя, Героя России Олега Кононенко, заслуженного летчика-испытателя РФ Андрея Воропаева, а также ведущих инженеров по летным испытаниям Александра Соловьева, Григория Кудряшова и Олега Березина.

Лайнер находился в воздухе четыре часа, испытания проходили на различных высотах. Было протестировано радиосвязное оборудование.

«Мы работаем в условиях сжатых сроков, так как понимаем, что МС-21 ждут в авиакомпаниях. Поэтому параллельно с сертификацией готовим серийное производство – на заводе в разной степени готовности находится уже более 20 бортов. Ожидаем, что поставки новых лайнеров заказчикам начнутся в следующем году», – сообщил исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

О том что «Ростех» запустит серийное производство МС-21 с 2026 г., говорил глава госкорпорации Сергей Чемезов.

В сентябре 2024 г. «Ведомости» писали, что российские власти вернулись к идее создания укороченного МС-21. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров говорил, что он может наравне с базовой получить версию с укороченным на одну секцию фюзеляжем. По его словам, программу по выпуску самолета с 2014 г. «преследуют санкции».

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