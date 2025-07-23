Bloomberg: хакеры атаковали нацправление по ядерной безопасности США

Источник агентства рассказал, что в результате атаки не была раскрыта никакая конфиденциальная или секретная информация. В материале указано, что полуавтономное подразделение министерства энергетики США отвечает за производство и демонтаж ядерного оружия. Атаке также подверглись другие подразделения министерства.