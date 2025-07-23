Bloomberg: хакеры атаковали нацправление по ядерной безопасности США
Национальное управление по ядерной безопасности США подверглось атаке хакеров. Об этом сообщает Bloomberg.
Источник агентства рассказал, что в результате атаки не была раскрыта никакая конфиденциальная или секретная информация. В материале указано, что полуавтономное подразделение министерства энергетики США отвечает за производство и демонтаж ядерного оружия. Атаке также подверглись другие подразделения министерства.
Представитель министерства энергетики США сообщил, что атака была совершена 18 июля. По его словам, в ведомстве «начали использовать уязвимость нулевого дня в Microsoft SharePoint».
«Министерство пострадало незначительно из-за широкого использования облачной платформы Microsoft M365 и высокоэффективных систем кибербезопасности. Пострадало очень небольшое количество систем. Все пострадавшие системы восстанавливаются», – сообщил представитель министерства в электронном письме.
Компания Microsoft обвинила в атаках китайских хакеров. В результате кампании были взломаны системы правительств, предприятий и других организаций по всему миру. По данным Bloomberg, в некоторых случаях хакеры похищали учётные данные для входа, включая имена пользователей, пароли, хэш-коды и токены.
21 июля Washington Post (WP) писала, что хакеры воспользовались уязвимостью в программном обеспечении Microsoft – SharePoint, чтобы провести атаку на государственные учреждения и компании, взломав системы федеральных и региональных агентств США. Отмечалось, что правительства США, Канады и Австралии расследуют взлом серверов.