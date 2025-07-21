WP: хакерская атака на Microsoft затронула госорганы и компании США

Собеседники WP рассказали, что атака затронула только те серверы, которые находятся внутри организации. Сначала компания предложила пользователям внести изменения в серверные программы SharePoint или просто отключить их от интернета. Вечером 20 июля компания выпустила обновление для одной из версий ПО. Две другие версии остаются уязвимыми. В Microsoft сообщили, что специалисты продолжают работу над обновлением.