«Солар» по итогам полугодия увеличил выручку до 8,5 млрд рублей

Основной вклад в рост обеспечили сервисы информационной безопасности – их выручка достигла 6,3 млрд руб., увеличившись на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Только во II квартале доходы от этого направления составили 3,8 млрд руб. По данным компании, рост обусловлен устойчивым спросом на услуги кибербезопасности в различных секторах экономики.