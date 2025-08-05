Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

«Солар» по итогам полугодия увеличил выручку до 8,5 млрд рублей

Ведомости

Выручка российского провайдера комплексной кибербезопасности «Солар» за первое полугодие 2025 г. выросла на 40% и составила 8,5 млрд руб. Об этом говорится в отчетности компании по МСФО.

Основной вклад в рост обеспечили сервисы информационной безопасности – их выручка достигла 6,3 млрд руб., увеличившись на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Только во II квартале доходы от этого направления составили 3,8 млрд руб. По данным компании, рост обусловлен устойчивым спросом на услуги кибербезопасности в различных секторах экономики.

OIBDA по итогам II квартала выросла на 85% и достигла 1,3 млрд руб. Рентабельность по этому показателю составила 25%. В компании объясняют такой рост стратегическим акцентом на повышение операционной эффективности.

ГК «Солар» купила долю в разработчике SIEM-платформ

Технологии / ИТ-бизнес

«Солар» подтвердил прогноз по итогам 2025 г. – ожидается двузначный рост выручки, опережающий среднерыночные темпы в сфере информационной безопасности, при сохранении уровня эффективности не ниже показателей 2024 г.

В январе ГК «Солар» приобрела долю в разработчике SIEM-платформ «Гефест технолоджиз». Сделка была зарегистрирована 20 января, в компании назвали ее стратегическим шагом для развития собственной платформы. По словам директора по управлению активами и M&A ГК «Солар» Игоря Хереша, приобретение доли в «Гефест технолоджиз» – оптимальный шаг для развития бизнеса, который позволит группе развивать собственную SIEM-платформу.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных