«Солар» по итогам полугодия увеличил выручку до 8,5 млрд рублей
Выручка российского провайдера комплексной кибербезопасности «Солар» за первое полугодие 2025 г. выросла на 40% и составила 8,5 млрд руб. Об этом говорится в отчетности компании по МСФО.
Основной вклад в рост обеспечили сервисы информационной безопасности – их выручка достигла 6,3 млрд руб., увеличившись на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Только во II квартале доходы от этого направления составили 3,8 млрд руб. По данным компании, рост обусловлен устойчивым спросом на услуги кибербезопасности в различных секторах экономики.
OIBDA по итогам II квартала выросла на 85% и достигла 1,3 млрд руб. Рентабельность по этому показателю составила 25%. В компании объясняют такой рост стратегическим акцентом на повышение операционной эффективности.
«Солар» подтвердил прогноз по итогам 2025 г. – ожидается двузначный рост выручки, опережающий среднерыночные темпы в сфере информационной безопасности, при сохранении уровня эффективности не ниже показателей 2024 г.
В январе ГК «Солар» приобрела долю в разработчике SIEM-платформ «Гефест технолоджиз». Сделка была зарегистрирована 20 января, в компании назвали ее стратегическим шагом для развития собственной платформы. По словам директора по управлению активами и M&A ГК «Солар» Игоря Хереша, приобретение доли в «Гефест технолоджиз» – оптимальный шаг для развития бизнеса, который позволит группе развивать собственную SIEM-платформу.