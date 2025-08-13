Газета
Главная / Технологии /

Эксперт объяснил работу блокировки звонков в иностранных мессенджерах

Ведомости

Частичная блокировка голосовых вызовов в мессенджерах Telegram и WhatsApp будет выражаться в виде «бульканья», шипения и помех во время разговора. Об этом «Ведомостям» сообщил генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

По его словам, все это сделает использование такой связи неудобным.

«Введенные ограничения уже привели к увеличению на 10-20% использования голосовой связи у мобильных операторов и перетоку трафика в другие мессенджеры, такие, как Max, и другие ресурсы с функцией совершения звонков», – пояснил Кусков.

Минцифры назвало условие восстановления доступа к звонкам в Telegram и WhatsApp

Общество

13 августа Роскомнадзор сообщил о частичном ограничении звонков в Telegram и WhatsApp, объяснив меру противодействием террористам и вымогателям.

В Минцифры уточнили, что доступ к голосовым вызовам может быть восстановлен, если мессенджеры начнут соблюдать требования российского законодательства. Ограничения касаются только голосовой связи – остальные функции сервисов работают в обычном режиме.

Ведомство напомнило, что в России действует система «Антифрод», блокирующая до 90% мошеннических вызовов с подменных номеров. Эффективность этой системы вынудила злоумышленников перейти на иностранные мессенджеры, где у операторов нет возможности блокировать звонки.

