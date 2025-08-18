Google оштрафовали в Москве на 3,8 млн за распространение запрещенной информации
Суд в Москве назначил Google штраф в размере 3,8 млн руб. за нарушение требований об ограничении доступа к запрещенной информации. Об этом сообщили в канале судов общей юрисдикции столицы.
Google LLC признали виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ – неудаление владельцем сайта или информационного ресурса запрещенных материалов.
28 июня сообщалось, что совокупный долг Google в России превысил 27 млрд руб., увеличившись с более чем 21,5 млрд руб. в феврале. Тогда судебные приставы возбудили 11 исполнительных производств.
Роскомнадзор отмечал, что в 2024 г. Google четыре раза штрафовали в России. Общая сумма санкций составила 15,1 млн руб. Причиной стали отказ удалить с YouTube экстремистские материалы, фейки, призывы к беспорядкам, контент о VPN-сервисах и другие запрещенные публикации.