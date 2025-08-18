Google оштрафовали в Москве на 3,8 млн за распространение запрещенной информации

Роскомнадзор отмечал, что в 2024 г. Google четыре раза штрафовали в России. Общая сумма санкций составила 15,1 млн руб. Причиной стали отказ удалить с YouTube экстремистские материалы, фейки, призывы к беспорядкам, контент о VPN-сервисах и другие запрещенные публикации.