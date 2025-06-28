Газета
Телеграм
Главная / Технологии /

Долг Google LLC в России достиг более 27 млрд рублей

Ведомости

Долг американской корпорации Google вырос в 2025 г. до 27,2 млрд руб., передает «РИА Новости» со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Размер задолженности вырос до такой суммы с февраля, когда он составлял более 21,5 млрд руб. По данным агентства, тогда российские судебные приставы возбудили 11 исполнительных производств. 

В феврале Роскомнадзор сообщил, что в 2024 г. Google была оштрафована в России четыре раза. В общей сложности суды назначили штрафы на 15,1 млн руб. Санкции были наложены за отказ удалить с видеохостинга YouTube экстремистские материалы, фейки, призывы к массовым беспорядкам, контент, связанный с VPN-сервисами, а также другие запрещенные материалы. 18 февраля сумма требований российских телеканалов к компании превысила 2,8 дуодециллиона руб. Дуодециллион – это число с 39 нулями. Иски связаны с невыполнением обязательств по восстановлению аккаунтов медиа на YouTube.

В 2022 г. мировой суд Таганского района Москвы постановил взыскать с корпорации 21 млрд руб. в виде оборотного штрафа из-за повторного неудаления запрещенной в России информации. В декабре 2021 г. этот же суд постановил взыскать с Google в России порядка 7,2 млрд руб. штрафа, он был полностью взыскан, отмечал Роскомнадзор. По данным ведомства, ФССП России взыскала с Google 13,4 млрд руб. штрафов с 2021 г. 

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных