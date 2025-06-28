Долг Google LLC в России достиг более 27 млрд рублей
Долг американской корпорации Google вырос в 2025 г. до 27,2 млрд руб., передает «РИА Новости» со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
Размер задолженности вырос до такой суммы с февраля, когда он составлял более 21,5 млрд руб. По данным агентства, тогда российские судебные приставы возбудили 11 исполнительных производств.
В феврале Роскомнадзор сообщил, что в 2024 г. Google была оштрафована в России четыре раза. В общей сложности суды назначили штрафы на 15,1 млн руб. Санкции были наложены за отказ удалить с видеохостинга YouTube экстремистские материалы, фейки, призывы к массовым беспорядкам, контент, связанный с VPN-сервисами, а также другие запрещенные материалы. 18 февраля сумма требований российских телеканалов к компании превысила 2,8 дуодециллиона руб. Дуодециллион – это число с 39 нулями. Иски связаны с невыполнением обязательств по восстановлению аккаунтов медиа на YouTube.
В 2022 г. мировой суд Таганского района Москвы постановил взыскать с корпорации 21 млрд руб. в виде оборотного штрафа из-за повторного неудаления запрещенной в России информации. В декабре 2021 г. этот же суд постановил взыскать с Google в России порядка 7,2 млрд руб. штрафа, он был полностью взыскан, отмечал Роскомнадзор. По данным ведомства, ФССП России взыскала с Google 13,4 млрд руб. штрафов с 2021 г.