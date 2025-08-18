Пользователи сообщили о сбое спутникового интернета Starlink
В работе спутникового интернета компании Starlink произошел сбой. Это следует из данных DownDetector.
По состоянию на вечер 18 августа поступило свыше 43 000 жалоб. 60% пользователей сообщают о неполадках, 38% отмечают «полное отключение».
24 июля пользователи по всему миру также столкнулись со сбоем в работе Starlink. На вечер 24 июля поступило до 61 300 жалоб. В SpaceX подтвердили сбой, заявив, что доступ был восстановлен через 2,5 часа.
О проблемах писали украинские СМИ со ссылкой на солдат вооруженных сил Украины. Reuters позже сообщил, что боевые задачи выполнялись без видеотрансляции, разведка поля боя проводилась с помощью ударных беспилотников. Один из командиров также анонимно сообщил Reuters, что его подразделению пришлось отложить несколько боевых операций из-за сбоя.