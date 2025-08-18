Пользователи сообщили о сбое спутникового интернета Starlink

О проблемах писали украинские СМИ со ссылкой на солдат вооруженных сил Украины. Reuters позже сообщил, что боевые задачи выполнялись без видеотрансляции, разведка поля боя проводилась с помощью ударных беспилотников. Один из командиров также анонимно сообщил Reuters, что его подразделению пришлось отложить несколько боевых операций из-за сбоя.