Reuters: ВСУ 24 июля пришлось отложить боевые операции из-за сбоя Starlink

Пользователи в США и Европе начали сталкиваться с перебоями в работе Starlink 24 июля. На Украине, где войска активно используют Starlink для связи на поле боя, сбой повлиял на боевые действия, поскольку связь была «выведена из строя по всему фронту», сообщил Бровди. По его словам, Starlink не работал «по всей линии фронта», а боевые задачи выполнялись без видеотрансляции, разведка поля боя проводилась с помощью ударных беспилотников. Один из командиров также анонимно сообщил Reuters, что его подразделению пришлось отложить несколько боевых операций из-за сбоя.