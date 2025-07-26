Reuters: ВСУ 24 июля пришлось отложить боевые операции из-за сбоя Starlink
Спутниковая сеть Starlink компании SpaceX была восстановлена после одного из крупнейших сбоев, который произошел на этой неделе и успел повлиять на боевые действия на Украине. Об этом Reuters пишет со ссылкой на командующего украинскими беспилотными войсками Роберта Бровди.
Пользователи в США и Европе начали сталкиваться с перебоями в работе Starlink 24 июля. На Украине, где войска активно используют Starlink для связи на поле боя, сбой повлиял на боевые действия, поскольку связь была «выведена из строя по всему фронту», сообщил Бровди. По его словам, Starlink не работал «по всей линии фронта», а боевые задачи выполнялись без видеотрансляции, разведка поля боя проводилась с помощью ударных беспилотников. Один из командиров также анонимно сообщил Reuters, что его подразделению пришлось отложить несколько боевых операций из-за сбоя.
SpaceX сообщила, что работа сервиса возобновилась через 2,5 часа, а проблемы были вызваны сбоем «ключевых внутренних программных служб, обеспечивающих работу базовой сети».
Starlink начал работать на Украине в конце февраля 2022 г. С соответствующей просьбой к основателю компании Илону Маску обратились украинские чиновники. Сеть предназначена для предоставления широкополосного доступа в интернет, спутники помогают украинским военным в том числе направлять дроны и координировать артиллерийские удары.
На этой неделе Reuters писало, что основатель SpaceX Илон Маск приказал отключить спутники Starlink во время наступления Украины осенью 2022 г. Для этого, как сообщалось, он поручил старшему инженеру в калифорнийском офисе SpaceX, контролирующему Starlink, прекратить покрытие в Херсонской области и Донбассе. Всего были отключены по меньшей мере сто терминалов Starlink. Со слов украинских военных, им не удалось окружить российские войска под Бериславом в Херсонской области именно из-за отсутствия связи. Сам бизнесмен ранее отрицал, что отдавал такие указания.