Компании Илона Маска подали в суд на Apple и OpenAI
Компании американского предпринимателя Илона Маска, разработчик чат-бота Grok xAI и социальная сеть X, подали иск против Apple Inc. и OpenAI, обвинив их в недобросовестной конкуренции и сговоре. Исковое заявление поступило в окружной суд Северного округа Техаса, пишет Bloomberg.
По версии истцов, решение Apple интегрировать приложение ChatGPT, созданное OpenAI, в операционную систему iPhone лишает пользователей права выбора и подрывает свободную конкуренцию.
В документе утверждается, что Apple и OpenAI действовали согласованно с целью сохранить монополию на рынке смартфонов и генеративного искусственного интеллекта. Кроме того, компании Маска заявили о манипулировании рейтингами приложений в App Store, включая искусственное занижение позиций конкурентов ChatGPT, в частности чат-бота Grok.
12 августа Маск заявил, что компания Apple нарушает антимонопольное законодательство, ограничивая конкуренцию в сфере искусственного интеллекта.
Стартап Маска xAI, представивший чат-бота Grok в ноябре 2023 г., развивает технологии искусственного интеллекта. 22 июля стало известно, что компания ведет переговоры о привлечении до $12 млрд для масштабирования бизнеса. Средства планируется направить на покупку крупного парка высокопроизводительных чипов Nvidia, которые будут использоваться для создания дата-центра по обучению и развитию Grok.