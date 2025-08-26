Операторов связи и банки обяжут возмещать ущерб жертвам кибермошенников

Если же при наличии сигнала из «Антифрода» организация все же проведет сомнительную операцию, она будет обязана вернуть клиенту средства. Компенсация должна быть выплачена в течение 30 дней после подачи заявления и при условии возбуждения уголовного дела против злоумышленников.