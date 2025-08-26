Операторов связи и банки обяжут возмещать ущерб жертвам кибермошенников
Во втором пакете инициатив правительства по противодействию финансовому мошенничеству была предусмотрена обязанность банков и операторов связи компенсировать клиентам потери, если организации не предприняли необходимых мер для предотвращения хищений. Это отмечается в законопроекте Минцифры, опубликованном на портале проектов нормативно-правовых актов.
Согласно документу, участники переводов должны проверять операции на признаки несанкционированных действий и сверять данные с государственной системой «Антифрод». Эта платформа объединяет банки, операторов связи и госорганы для оперативного обмена информацией о мошеннических схемах, подозрительных номерах и вредоносных программах.
Операторам дается право временно блокировать электронные платежи физических лиц, чьи устройства или номера могли быть скомпрометированы. Такая мера позволит предотвратить списания до выяснения обстоятельств.
Если же при наличии сигнала из «Антифрода» организация все же проведет сомнительную операцию, она будет обязана вернуть клиенту средства. Компенсация должна быть выплачена в течение 30 дней после подачи заявления и при условии возбуждения уголовного дела против злоумышленников.
В случае одобрения поправок новые правила вступят в силу с 1 марта 2026 г.
Ранее в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко сообщили, что власти могут ограничить количество оформляемых банковских карт на человека до 10. Мера разрабатывается в рамках борьбы с дропперами (использование банковских карт для обналичивания средств, полученных мошенниками). Ограничение призвано упростить банкам мониторинг транзакций и выявление подозрительных операций, сообщили в аппарате.