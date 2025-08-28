В России растут продажи ноутбуков на маркетплейсках

По информации Mpstats, на Wildberries за первое полугодие 2024 г. продано 24 610 ноутбуков на 1,1 млрд руб., а за первое полугодие 2025 г. – 87 576 ноутбуков на 3,6 млрд руб. На «Озон» было реализовано за II квартал 2024 г. 23 610 ноутбуков за 905 млн руб. За аналогичный период 2025 г. продано 45 284 ноутбука на 1,6 млрд руб. Представитель Mpstats заявил, что данных за I квартал по «Озону» у сервиса нет.