Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

В России растут продажи ноутбуков на маркетплейсках

Ведомости

В России растут продажи ноутбуков на маркетплейсах. Это следует из данных сервиса аналитики продаж на маркетплейсах Mpstats, с которыми ознакомились «Ведомости».

При этом общие продажи ноутбуков в корпоративном и розничном сегментах сократились в первом полугодии 2025 г. В совокупности рынок ноутбуков демонстрирует падение на 15% в штуках и на 19% в деньгах.

По информации Mpstats, на Wildberries за первое полугодие 2024 г. продано 24 610 ноутбуков на 1,1 млрд руб., а за первое полугодие 2025 г. – 87 576 ноутбуков на 3,6 млрд руб. На «Озон» было реализовано за II квартал 2024 г. 23 610 ноутбуков за 905 млн руб. За аналогичный период 2025 г. продано 45 284 ноутбука на 1,6 млрд руб. Представитель Mpstats заявил, что данных за I квартал по «Озону» у сервиса нет.

Рынок ноутбуков в России падает почти на 20%

Технологии / Гаджеты и технологии

Представитель Wildberries уточнил, что на платформе ноутбуки являются одной из самых быстрорастущих категорий товаров, а в первом полугодии 2025 г. оборот увеличился почти на 100% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В натуральном выражении – почти на 150%, подчеркнул он, не приводя никаких абсолютных значений.

Представитель маркетплейса добавил, что это связано с общим масштабированием бизнеса и значительным расширением ассортимента на площадке. Самыми популярными брендами на Wildberries за первую половину 2025 г. стали Apple, Asus, Honor, MSI, Lenovo, Acer и Huawei. По доле в общих продажах лидирует техника Apple.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных