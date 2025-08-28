В России растут продажи ноутбуков на маркетплейсках
В России растут продажи ноутбуков на маркетплейсах. Это следует из данных сервиса аналитики продаж на маркетплейсах Mpstats, с которыми ознакомились «Ведомости».
При этом общие продажи ноутбуков в корпоративном и розничном сегментах сократились в первом полугодии 2025 г. В совокупности рынок ноутбуков демонстрирует падение на 15% в штуках и на 19% в деньгах.
По информации Mpstats, на Wildberries за первое полугодие 2024 г. продано 24 610 ноутбуков на 1,1 млрд руб., а за первое полугодие 2025 г. – 87 576 ноутбуков на 3,6 млрд руб. На «Озон» было реализовано за II квартал 2024 г. 23 610 ноутбуков за 905 млн руб. За аналогичный период 2025 г. продано 45 284 ноутбука на 1,6 млрд руб. Представитель Mpstats заявил, что данных за I квартал по «Озону» у сервиса нет.
Представитель Wildberries уточнил, что на платформе ноутбуки являются одной из самых быстрорастущих категорий товаров, а в первом полугодии 2025 г. оборот увеличился почти на 100% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В натуральном выражении – почти на 150%, подчеркнул он, не приводя никаких абсолютных значений.
Представитель маркетплейса добавил, что это связано с общим масштабированием бизнеса и значительным расширением ассортимента на площадке. Самыми популярными брендами на Wildberries за первую половину 2025 г. стали Apple, Asus, Honor, MSI, Lenovo, Acer и Huawei. По доле в общих продажах лидирует техника Apple.