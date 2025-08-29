В Max запустили запись «кружков»

19 августа в Max объявили, что с момента запуска на платформе зарегистрировались 18 млн человек. По его данным, за это время пользователи отправили более 200 млн сообщений и совершили порядка 30 млн звонков, в том числе групповые видеозвонки. Средняя продолжительность голосового вызова составила восемь минут, а группового звонка – почти 47,5 минуты. Число групповых чатов превысило 700 000.