В Max запустили запись «кружков»
В мессенджер Max добавили мгновенную запись и отправку видеосообщений в формате «кружков». Об этом сообщил «Ведомостям» представитель мессенджера.
Для записи видеосообщения нужно нажать на иконку камеры в правом нижнем углу и провести пальцем вверх по экрану. Ее можно остановить и возобновить, а также пересмотреть сообщение перед отправкой. Максимальная длительность «кружка» составляет 60 секунд.
19 августа в Max объявили, что с момента запуска на платформе зарегистрировались 18 млн человек. По его данным, за это время пользователи отправили более 200 млн сообщений и совершили порядка 30 млн звонков, в том числе групповые видеозвонки. Средняя продолжительность голосового вызова составила восемь минут, а группового звонка – почти 47,5 минуты. Число групповых чатов превысило 700 000.
21 августа правительство анонсировало, что с 1 сентября Max станет обязательным для предустановки на все смартфоны и планшеты, продаваемые в России. Он заменит «VK мессенджер», который входил в перечень обязательных с 2023 г.