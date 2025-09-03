Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Захарова рассказала о реакции Лаврова на дипфейки с его участием

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров еще при появлении первых дипфейковых видео с его участием отметил их реалистичность, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Очень хорошо помню, как мне позвонил мой руководитель и сказал про какой-то ролик: "Это же не я". Я говорю: "Не вы". Он говорит: "Но вроде как и я". Я говорю: "Вроде как, но не вы"», – рассказала Захарова (цитата по «РИА Новости»).

Дипфейк – это технология, которая использует искусственный интеллект (ИИ) для создания реалистичных, но поддельных видеороликов или изображений. Основной принцип работы заключается в использовании алгоритмов глубокого обучения (deep learning), которые перерабатывают огромные объемы данных и могут синтезировать новые изображения или видео на их основе.

УБК МВД РФ сообщало, что неестественная интонация, слишком редкое моргание и подозрительные просьбы могут помочь понять, что для создания видео использовалась технология дипфейка. В ведомстве посоветовали обращать внимание на движения губ и нетипичные движения тела.

Популярной схемой обмана стало использование дипфейков знаменитостей. Например, их образы могут применяться для рекламы игр в соцсетях или заманивания людей в сомнительные инвестиционные проекты. Мошенники обещают быстрый и легкий заработок, но переход по их ссылкам приводит к потере денег, рассказали в МВД.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных