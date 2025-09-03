Захарова рассказала о реакции Лаврова на дипфейки с его участием
Министр иностранных дел России Сергей Лавров еще при появлении первых дипфейковых видео с его участием отметил их реалистичность, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Очень хорошо помню, как мне позвонил мой руководитель и сказал про какой-то ролик: "Это же не я". Я говорю: "Не вы". Он говорит: "Но вроде как и я". Я говорю: "Вроде как, но не вы"», – рассказала Захарова (цитата по «РИА Новости»).
Дипфейк – это технология, которая использует искусственный интеллект (ИИ) для создания реалистичных, но поддельных видеороликов или изображений. Основной принцип работы заключается в использовании алгоритмов глубокого обучения (deep learning), которые перерабатывают огромные объемы данных и могут синтезировать новые изображения или видео на их основе.
УБК МВД РФ сообщало, что неестественная интонация, слишком редкое моргание и подозрительные просьбы могут помочь понять, что для создания видео использовалась технология дипфейка. В ведомстве посоветовали обращать внимание на движения губ и нетипичные движения тела.
Популярной схемой обмана стало использование дипфейков знаменитостей. Например, их образы могут применяться для рекламы игр в соцсетях или заманивания людей в сомнительные инвестиционные проекты. Мошенники обещают быстрый и легкий заработок, но переход по их ссылкам приводит к потере денег, рассказали в МВД.