Песков: Telegram и WhatsApp должны остаться работать в России

4 сентября стало известно, что в Max зарегистрировались 30 млн пользователей. Число звонков в день превысило 8 млн, а количество сообщений с момента запуска перевалило за 1 млрд. С 1 сентября Max стал обязательным для предустановки на все смартфоны и планшеты, продаваемые в России, заменив «VK мессенджер», который входил в перечень обязательных с 2023 г.