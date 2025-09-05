Песков: Telegram и WhatsApp должны остаться работать в России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp должны продолжить работу в России. По его словам, их присутствие необходимо для развития конкуренции с отечественной платформой Max.
«Я считаю, что должны, да, конечно, они должны остаться в России. У Max должна быть конкуренция. Без конкуренции Max не сможет развиваться, я в этом убежден», – отметил Песков в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума.
Он подчеркнул, что Max предстоит долгий путь и, чтобы сервис стал востребованным у миллионов пользователей, ему необходимо постоянно совершенствоваться в условиях соперничества с другими платформами.
13 августа Роскомнадзор ввел частичные ограничения на звонки в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ), заявив, что эти мессенджеры используются для вымогательства и вовлечения граждан в террористическую деятельность. При этом остальные функции приложений остались без изменений.
4 сентября стало известно, что в Max зарегистрировались 30 млн пользователей. Число звонков в день превысило 8 млн, а количество сообщений с момента запуска перевалило за 1 млрд. С 1 сентября Max стал обязательным для предустановки на все смартфоны и планшеты, продаваемые в России, заменив «VK мессенджер», который входил в перечень обязательных с 2023 г.