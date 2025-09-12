Почти в 80% IT-компаний текучка кадров составляет менее 10%
В 78% российских IТ-компаний текучка кадров составила менее 10%. Особенно низкий показатель наблюдается в архитектурных, инженерных и ИБ-направлениях. Такие данные следуют из исследования «Инфосистем джет», с которым ознакомились «Ведомости».
Исключение составили разработчики, среди которых текучесть доходит до 20% в год. Явление может быть связано с высокой конкуренцией на рынке, более частыми переходами между проектами и возрастным фактором (молодые специалисты чаще меняют работу).
Среди компаний со штатом до 500 человек практически отсутствует серьезная текучесть персонала. Так, 90% отмечают текучесть менее 10%, остальные – 10% или 10–20%. В средних организациях, где штат составляет от 500 до 2000 сотрудников, 76% компаний сохраняют показатель ниже 10%, у 18% он составляет 10–20%. Только 6% сталкиваются с текучестью 20–30%. В крупных компаниях, несмотря на численность штата, сохраняется низкая текучесть, но каждая десятая компания сталкивается с повышенными показателями ухода сотрудников из компании. 70% респондентов отметили, что процент текучести – менее 10%.
Исследование «Инфосистем джет» проводилось на основе опроса 120 компаний – потребителей IT-решений из банковского сектора, IТ-индустрии, промышленности и др.
На форуме по управлению интернетом RIGF 2025 гендиректор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко заявил, что в 2024 г. всего в России насчитывалось около 1 млн IT-специалистов, их число год к году увеличилось на 13%.