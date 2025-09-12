Почти в 80% IT-компаний текучка кадров составляет менее 10%

Среди компаний со штатом до 500 человек практически отсутствует серьезная текучесть персонала. Так, 90% отмечают текучесть менее 10%, остальные – 10% или 10–20%. В средних организациях, где штат составляет от 500 до 2000 сотрудников, 76% компаний сохраняют показатель ниже 10%, у 18% он составляет 10–20%. Только 6% сталкиваются с текучестью 20–30%. В крупных компаниях, несмотря на численность штата, сохраняется низкая текучесть, но каждая десятая компания сталкивается с повышенными показателями ухода сотрудников из компании. 70% респондентов отметили, что процент текучести – менее 10%.