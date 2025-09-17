Аудитория Max превысила 35 млн пользователей
Аудитория платформы Max по данным на начало текущей недели составляет уже более 35 млн пользователей, заявил глава VK Владимир Кириенко на форуме Kazan Digital Week.
«С начала запуска летом мы регулярно увеличиваем количество зарегистрированных пользователей. <…> Напомним: буквально в начале июня мы стартовали с значения около 100 000–200 000», – сказал Кириенко (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, платформа становится все популярнее среди взрослой и молодой аудитории.
По состоянию на конец августа – начало сентября 2025 г. число пользователей мессенджера Мax составляло свыше 30 млн человек.