Минцифры и Минобороны рассмотрят использование «золотого диапазона» под 5G
«До конца года будет проработана техническая возможность и в случае наличия технической возможности – необходимый объем финансирования конверсии», – отметил министр. По его словам, поручение по созданию рабочей группы и изучению вопроса ведомства получили от президента РФ Владимира Путина.
9 апреля Шадаев говорил, что дискуссия о передаче «золотого диапазона» частот, которые принадлежат сейчас силовым структурам, операторам связи «аккуратно возобновлена». В 2019 г. Путин не стал передавать эти частоты по требованию ведомств, но операторы получили диапазон 4,4–4,9 ГГц для развития технологий 5G. Глава государства подчеркнул, что компании должны привлекать больше инвестиций, так как необходимое оборудование не имеет массового распространения.
Гендиректор «Билайна» Сергей Анохин, в свою очередь, сообщал «Ведомостям», что уже предоставленные операторам частоты необходимы им как база, а работа по конверсии «700-го спектра» (700 МГц) под 5G уже была начата. По его мнению, для тестирования этого достаточно.