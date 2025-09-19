Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Минцифры и Минобороны рассмотрят использование «золотого диапазона» под 5G

Ведомости

Минцифры и Минобороны в рамках рабочей группы обсудят техническую возможность использования радиочастот «золотого диапазона» (3,4-3,8 ГГц) сетей связи 5G до конца 2025 г., сообщил глава Минцифры Максут Шадаев в рамках форума Kazan Digital Week, передает «Интерфакс».

«До конца года будет проработана техническая возможность и в случае наличия технической возможности – необходимый объем финансирования конверсии», – отметил министр. По его словам, поручение по созданию рабочей группы и изучению вопроса ведомства получили от президента РФ Владимира Путина.

9 апреля Шадаев говорил, что дискуссия о передаче «золотого диапазона» частот, которые принадлежат сейчас силовым структурам, операторам связи «аккуратно возобновлена». В 2019 г. Путин не стал передавать эти частоты по требованию ведомств, но операторы получили диапазон 4,4–4,9 ГГц для развития технологий 5G. Глава государства подчеркнул, что компании должны привлекать больше инвестиций, так как необходимое оборудование не имеет массового распространения.

Гендиректор «Билайна» Сергей Анохин, в свою очередь, сообщал «Ведомостям», что уже предоставленные операторам частоты необходимы им как база, а работа по конверсии «700-го спектра» (700 МГц) под 5G уже была начата. По его мнению, для тестирования этого достаточно.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь