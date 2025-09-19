Минцифры и Минобороны рассмотрят использование «золотого диапазона» под 5G

9 апреля Шадаев говорил, что дискуссия о передаче «золотого диапазона» частот, которые принадлежат сейчас силовым структурам, операторам связи «аккуратно возобновлена». В 2019 г. Путин не стал передавать эти частоты по требованию ведомств, но операторы получили диапазон 4,4–4,9 ГГц для развития технологий 5G. Глава государства подчеркнул, что компании должны привлекать больше инвестиций, так как необходимое оборудование не имеет массового распространения.