Американский эксперт оценил работу мессенджера Max

23 сентября «Ведомости» писали, что теперь пользователи смогут подтвердить возраст при покупке товаров 18+ с помощью цифрового ID в мессенджере Max. Данная возможность доступна в магазинах «Пятерочка» и «Перекресток» в рамках пилотного проекта. Технология внедрена на кассах самообслуживания в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Челябинской области. Для создания цифрового удостоверения требуется обновить приложения Max и «Госуслуги», в профиле мессенджера выбрать иконку «Цифровой ID», пройти авторизацию через «Госуслуги» и подтвердить личность с помощью биометрии.