Американский эксперт оценил работу мессенджера Max
Бывший менеджер американской корпорации Sprint Джозеф Шуцман представил профессиональный взгляд на Max. Он высоко оценил технологическую сторону мессенджера, а также заявил о «надежной архитектуре» проекта.
В своем анализе эксперт отметил, что рассматривает мессенджер в качестве заявки России на построение собственной, защищенной цифровой экосистемы. По его словам, необходимость создания Max «выходит далеко за рамки удобства общения».
«Max позиционирует себя не просто как еще одну альтернативу – он строится как краеугольный камень российской цифровой инфраструктуры», – отметил Шуцман (цитата по «Известия»).
Кроме того, Шуцман посчитал небольшой размер приложения признаком «высокого уровня инженерной подготовки».
К числу сильных сторон мессенджера бывший менеджер Sprint отнес интеграцию с государственными услугами и бизнес-приложениями. Шуцман считает, что такой подход формирует основу для многофункциональной платформы. Он также выделил развитие цифрового удостоверения личности как ключевого элемента Max. Оно обеспечивает безопасный и проверенный доступ к сервисам, пояснил эксперт.
Кроме того, к достоинствам мессенджера Шуцман отнес стабильное качество связи, обуславливаемое развитой инфраструктурой, а также применение проверенных опенсорс-решений. Он отдельно подчеркнул наличие выделенного центра безопасности. По его словам, это свидетельствует о повышенном внимании к защите пользователей. Среди областей для роста эксперт, помимо необходимости кроссплатформенности и открытости API, особо акцентировал внимание на интернационализации.
Max – российский мессенджер, предоставляющий пользователям возможность интегрировать различные сервисы. Платформа позволяет компаниям создавать собственные приложения с полным функционалом, обеспечивая удобный доступ к услугам без необходимости установки дополнительных программ.
23 сентября «Ведомости» писали, что теперь пользователи смогут подтвердить возраст при покупке товаров 18+ с помощью цифрового ID в мессенджере Max. Данная возможность доступна в магазинах «Пятерочка» и «Перекресток» в рамках пилотного проекта. Технология внедрена на кассах самообслуживания в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Челябинской области. Для создания цифрового удостоверения требуется обновить приложения Max и «Госуслуги», в профиле мессенджера выбрать иконку «Цифровой ID», пройти авторизацию через «Госуслуги» и подтвердить личность с помощью биометрии.