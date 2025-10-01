Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Великобритания предприняла новую попытку получить доступ к облачным данным Apple

Ведомости

Власти Великобритании направили компании Apple новый официальный запрос, в котором потребовали предоставить техническую возможность доступа к зашифрованным облачным данным, хранящимся в iCloud британских пользователей. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Новый документ, выданный в сентябре, уточняет, что требование касается исключительно данных граждан Великобритании. В предыдущем уведомлении, направленным в январе, речь шла о глобальном доступе к данным пользователей. Тогда инициатива вызвала резкую реакцию со стороны США и поставила под угрозу торговые соглашения между двумя странами.

После январского запроса Apple приостановила в Великобритании работу функции iCloud Advanced Data Protection. Тогда в Apple заявили, что «никогда не создавали и не будут создавать инструментов, подрывающих систему безопасности своих продуктов».

WP: Великобритания требует от Apple доступа к зашифрованным данным

Технологии / Гаджеты и технологии

Apple подала жалобу на январский запрос в Трибунал по надзору за деятельностью правоохранительных органов. Рассмотрение дела было запланировано на начало следующего года, однако новая инициатива британского правительства может привести к возобновлению процесса.

Тем временем источники FT утверждают, что вопрос доступа к пользовательским данным вновь поднимался во время июльского визита президента США Дональда Трампа в Лондон. Несмотря на это, представители британского правительства заявляют, что Соединенные Штаты больше не настаивают на полном отказе от этого требования.

25 сентября Apple обратилась к Европейской комиссии с призывом отменить или пересмотреть положения Закона о цифровых рынках (DMA), заявив, что действующее регулирование может привести к прекращению поставок некоторых продуктов и функций в ЕС. 

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте