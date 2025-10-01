Великобритания предприняла новую попытку получить доступ к облачным данным Apple
Власти Великобритании направили компании Apple новый официальный запрос, в котором потребовали предоставить техническую возможность доступа к зашифрованным облачным данным, хранящимся в iCloud британских пользователей. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Новый документ, выданный в сентябре, уточняет, что требование касается исключительно данных граждан Великобритании. В предыдущем уведомлении, направленным в январе, речь шла о глобальном доступе к данным пользователей. Тогда инициатива вызвала резкую реакцию со стороны США и поставила под угрозу торговые соглашения между двумя странами.
После январского запроса Apple приостановила в Великобритании работу функции iCloud Advanced Data Protection. Тогда в Apple заявили, что «никогда не создавали и не будут создавать инструментов, подрывающих систему безопасности своих продуктов».
Apple подала жалобу на январский запрос в Трибунал по надзору за деятельностью правоохранительных органов. Рассмотрение дела было запланировано на начало следующего года, однако новая инициатива британского правительства может привести к возобновлению процесса.
Тем временем источники FT утверждают, что вопрос доступа к пользовательским данным вновь поднимался во время июльского визита президента США Дональда Трампа в Лондон. Несмотря на это, представители британского правительства заявляют, что Соединенные Штаты больше не настаивают на полном отказе от этого требования.
25 сентября Apple обратилась к Европейской комиссии с призывом отменить или пересмотреть положения Закона о цифровых рынках (DMA), заявив, что действующее регулирование может привести к прекращению поставок некоторых продуктов и функций в ЕС.