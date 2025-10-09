МТС в 2027 году полностью отключит сеть 3G

В прошлом году МТС полностью выключила сеть 3G в Угличе, Ярославской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, следует из отчетности оператора за IV квартал и весь 2024 г. На замену оператор ставит отечественные базовые станции стандарта LTE собственного производства от «Иртеи». В конце 2024 г. МТС установила 200 БС в 37 российских регионах, а в 2025 г. собирается установить еще 1000 единиц оборудования.