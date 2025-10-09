МТС в 2027 году полностью отключит сеть 3G
В МТС уточнили, что до конца 2026 г. оператор намерен выключить большинство базовых станций 3G.
В марте «Ведомости» со ссылкой на представителя Роскомнадзора писали, что МТС и «Вымпелком» (бренд «Билайн») собираются отключить в 2025 г. около 36 000 радиоэлектронных средств (РЭС) 3G. По состоянию на 12 марта в России было зарегистрировано около 240 000 РЭС 3G. На конец 2024 г. МТС обслуживала 312 200 базовых станций (БС).
В прошлом году МТС полностью выключила сеть 3G в Угличе, Ярославской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, следует из отчетности оператора за IV квартал и весь 2024 г. На замену оператор ставит отечественные базовые станции стандарта LTE собственного производства от «Иртеи». В конце 2024 г. МТС установила 200 БС в 37 российских регионах, а в 2025 г. собирается установить еще 1000 единиц оборудования.