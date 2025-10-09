Под Петербургом испытали неуязвимый для РЭБ беспилотник
На полигоне под Петербургом в рамках форума «Защита гражданских объектов от атак беспилотных систем и коммерческая эксплуатация БАС» прошли испытания беспилотника вертолетного типа, устойчивого к воздействию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Как рассказал ТАСС представитель ТСК «Вектор», дрон был создан в ответ на санкционные ограничения, которые осложнили поставки зарубежных малых разведывательных аппаратов.
«Мы решили сами разработать и выпустить дрон, который не уступал бы по своим характеристикам имеющимся аналогам», – пояснил он.
По словам представителя компании, создали два типа аппаратов: малый разведчик и более крупный, с большей грузоподъемностью и улучшенной оптикой.
Взлетная масса нового беспилотника с полезной нагрузкой составляет 6 кг, а дальность полета во время испытаний достигала 8 км. Он оснащен двумя каналами связи – 2,4 и 5,8 МГц – и резервными частотами, которые не раскрываются.
Главная задача испытаний – продемонстрировать, что дрон способен выполнять полет в условиях активных помех, без спутниковой навигации и с ориентацией исключительно по оптическим системам.
Президент России Владимир Путин в январе поставил задачу сделать страну мировым лидером в сфере беспилотных технологий к 2030 г. По словам главы государства, для этого предстоит создать мощную индустрию, инфраструктуру и систему сервиса беспилотников.