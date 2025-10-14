МВФ предупредил о риске роста «пузыря» от инвестиций в ИИ
«Технологический пузырь» от больших инвестиций в искусственный интеллект (ИИ) может лопнуть. Об этом заявил главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша.
Гуринша уточнил, что не считает, что «кто-либо может сказать наверняка», но часть работы МВФ заключается в том, чтобы оценивать потенциальный риск». «Определенно, это один из рисков», – сказал он.
14 октября директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила о недостаточном уровне регулирования технологий ИИ в мировом масштабе.
19 сентября в JPMorgan Asset Management отметили, что разочаровывающая прибыль компаний, занимающихся разработкой ИИ, представляет собой больший риск для глобального фондового ралли. Стратег по глобальным рынкам компании Керри Крейг пояснил, что к нейросетям приковано «столько внимания, что некоторое разочарование может привести к большему откату».