Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Минпромторг может заменить субсидии на НИОКР в радиоэлектронике на кредиты

Ведомости

Минпромторг РФ планирует изменить формат государственной поддержки радиоэлектронной отрасли в 2026 г., установив вместо субсидий на НИОКР льготные кредиты. Об этом сообщил заместитель главы Минпромторга Василий Шпак на заседании комитета Госдумы по бюджетам и налогам.

Это изменение позволит предприятиям финансировать не только разработку, но и запуск производства, пояснил он. 

Сейчас выдаются субсидии на НИОКР по созданию электронной компонентной базы (ЭКБ).

22 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе форума «Микроэлектроника 2025» сообщил, что кабмин выделит 250 млрд руб. на электронную промышленность в рамках бюджета на 2026–2028 гг. Премьер говорил, что средства будут направлены на перспективные научные исследования, модернизацию производств и открытие новых предприятий.

16 октября «Ведомости» писали, что в 2026 г. прекратится господдержка отечественных разработчиков базовых станций (БС) связи, кроме «Иртеи» (50% принадлежит сотовой компании МТС и 50% – фонду «Передовые технологии»). В следующем году эта компания может получить последние 638 млн руб. поддержки из бюджета.

Согласно заключению комитета по IT Госдумы к проекту федерального бюджета на 2026 г. и плановый период 2027–2028 гг. и пояснению Минцифры, бюджетных средств для других отечественных разработчиков БС (Yadro, «Булат» и «Нацспектр») не предусмотрено.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её