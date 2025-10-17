Минпромторг может заменить субсидии на НИОКР в радиоэлектронике на кредиты
Минпромторг РФ планирует изменить формат государственной поддержки радиоэлектронной отрасли в 2026 г., установив вместо субсидий на НИОКР льготные кредиты. Об этом сообщил заместитель главы Минпромторга Василий Шпак на заседании комитета Госдумы по бюджетам и налогам.
Это изменение позволит предприятиям финансировать не только разработку, но и запуск производства, пояснил он.
Сейчас выдаются субсидии на НИОКР по созданию электронной компонентной базы (ЭКБ).
22 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе форума «Микроэлектроника 2025» сообщил, что кабмин выделит 250 млрд руб. на электронную промышленность в рамках бюджета на 2026–2028 гг. Премьер говорил, что средства будут направлены на перспективные научные исследования, модернизацию производств и открытие новых предприятий.
16 октября «Ведомости» писали, что в 2026 г. прекратится господдержка отечественных разработчиков базовых станций (БС) связи, кроме «Иртеи» (50% принадлежит сотовой компании МТС и 50% – фонду «Передовые технологии»). В следующем году эта компания может получить последние 638 млн руб. поддержки из бюджета.
Согласно заключению комитета по IT Госдумы к проекту федерального бюджета на 2026 г. и плановый период 2027–2028 гг. и пояснению Минцифры, бюджетных средств для других отечественных разработчиков БС (Yadro, «Булат» и «Нацспектр») не предусмотрено.