Минпромторг может заменить субсидии на НИОКР в радиоэлектронике на кредиты

22 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе форума «Микроэлектроника 2025» сообщил, что кабмин выделит 250 млрд руб. на электронную промышленность в рамках бюджета на 2026–2028 гг. Премьер говорил, что средства будут направлены на перспективные научные исследования, модернизацию производств и открытие новых предприятий.