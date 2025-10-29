Трафик звонков по телефону в Москве вырос более чем на 50%
В России вырос голосовой трафик после блокировки звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные операторов и источники на телеком-рынке.
По оценкам «Т-Мобайла», в октябре трафик вырос в среднем на 66% в Москве и на 41,5% в остальных регионах. Голосовой трафик по данным оператора T2 в среднем по России вырос на 9% с начала августа, а в Московском регионе этот показатель составил 47,9%. «Сбермобайл» отметил рост трафика в среднем по России на 24% с начала августа, при этом в Московском регионе рост составил 45%.
Как отметил собеседник газеты на телеком-рынке, голосовой трафик вырос в регионах, где люди привыкли к высокому качеству интернета. Ситуация в регионах, где блокируется мобильный интернет на фоне атак беспилотников, изменилась минимально. В этих субъектах пользователи и так не пользовались звонками через мессенджеры.
13 августа Роскомнадзор начал «частичное» ограничение звонков в Telegram и WhatsApp. По версии властей, мессенджеры стали «основными сервисами», используемыми для вымогательства и вовлечения в террористическую деятельность граждан. В ведомстве также отметили, что данные мессенджеры неоднократно игнорировали требования о принятии мер противодействия мошеннической деятельности.
22 октября Роскомнадзор также провел «частичные» ограничения на работу мессенджеров на юге РФ. Тогда служба объяснила блокировку «противодействием преступникам».