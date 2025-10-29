Трафик звонков по телефону в Москве вырос более чем на 50%

По оценкам «Т-Мобайла», в октябре трафик вырос в среднем на 66% в Москве и на 41,5% в остальных регионах. Голосовой трафик по данным оператора T2 в среднем по России вырос на 9% с начала августа, а в Московском регионе этот показатель составил 47,9%. «Сбермобайл» отметил рост трафика в среднем по России на 24% с начала августа, при этом в Московском регионе рост составил 45%.