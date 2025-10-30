Газета
В Крыму частично ограничили работу мессенджеров Telegram и WhatsApp

Ведомости

В Крыму частично ограничена работа Telegram и WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ), сообщили в пресс-службе регионального оператора связи «Волна». По данным компании, технические меры вводит Роскомнадзор.

«Меры по блокировке данных приложений предпринимает Роскомнадзор, это касается абонентов всех операторов и провайдеров России», – сказали в компании (цитата по «РИА Новости»).

В «Волне» уточнили, что мининформ Крыма рекомендует жителям установить мессенджер Max, где уже доступны каналы ведущих СМИ, госпаблики и официальные ресурсы, включая канал самого оператора.

22 октября Роскомнадзор подтвердил ограничения работы Telegram и WhatsApp на юге России. В службе пояснили, что решения приняты на основании материалов правоохранительных органов для противодействия преступной деятельности: мессенджеры используются для мошенничества, вымогательства и вовлечения граждан в диверсионную и террористическую активность, при этом запросы регулятора, по данным РКН, игнорировались.

Также по всей стране с 13 августа ограничили звонки в WhatsApp и Telegram. В РКН тогда отмечали, что данные мессенджеры неоднократно игнорировали требования о принятии мер противодействия мошеннической деятельности.

