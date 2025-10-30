Газета
Крымский оператор пояснил информацию об ограничении работы Telegram и WhatsApp

Частичное ограничение работы мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) в Крыму не является их полной блокировкой. Об этом говорится в сообщении регионального оператора связи «Волна».

«Прочтение в данном ключе не является корректным», – уточняется в сообщении.

30 октября оператор «Волна» сообщил, что в Крыму частично ограничена работа Telegram и WhatsApp. «Меры по блокировке данных приложений предпринимает Роскомнадзор, это касается абонентов всех операторов и провайдеров России», – сказали в компании.

В «Волне» уточнили, что мининформ Крыма рекомендует жителям установить мессенджер Max, где уже доступны каналы ведущих СМИ, госпаблики и официальные ресурсы, включая канал самого оператора.

22 октября Роскомнадзор подтвердил ограничения работы Telegram и WhatsApp на юге России. В службе пояснили, что решения приняты на основании материалов правоохранительных органов для противодействия преступной деятельности: мессенджеры используются для мошенничества, вымогательства и вовлечения граждан в диверсионную и террористическую активность, при этом запросы регулятора, по данным РКН, игнорировались.

