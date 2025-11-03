OpenAI заключила сделку с Amazon Web Services на $38 млрд
Компания OpenAI подписала первое в своей истории соглашение с Amazon Web Services (AWS) – одним из крупнейших поставщиков услуг в сфере облачной инфраструктуры. Сумма контракта на предоставление вычислительных мощностей составляет $38 млрд, передает CNBC.
В рамках сделки OpenAI будет использовать инфраструктуру AWS для выполнения вычислительных задач, используя сотни тысяч графических процессоров Nvidia в технологических центрах на территории США.
Как отмечает телеканал, этот контракт знаменует важный этап в изменении стратегии OpenAI, которая до этого имела эксклюзивное облачное соглашение с Microsoft. На прошлой неделе истек «особый статус», предоставленный Microsoft, что позволило OpenAI свободно сотрудничать с другими облачными провайдерами.
При этом OpenAI продолжит масштабные закупки у Microsoft, подтвердив обязательство о покупке дополнительных услуг Azure на сумму $250 млрд.
Для Amazon соглашение имеет стратегическое значение, поскольку компания одновременно развивает партнерство с Anthropic – конкурентом OpenAI, инвестируя в эту компанию миллиарды долларов.
Текущее соглашение с OpenAI предусматривает использование чипов Nvidia, включая популярные модели Blackwell, с потенциалом подключения дополнительных решений в будущем. Инфраструктура будет поддерживать как работу пользователей с нейросетью (например, ответы ChatGPT в реальном времени), так и обучение моделей следующего поколения.