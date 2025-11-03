OpenAI заключила сделку с Amazon Web Services на $38 млрд

Как отмечает телеканал, этот контракт знаменует важный этап в изменении стратегии OpenAI, которая до этого имела эксклюзивное облачное соглашение с Microsoft. На прошлой неделе истек «особый статус», предоставленный Microsoft, что позволило OpenAI свободно сотрудничать с другими облачными провайдерами.