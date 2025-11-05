Более 95% операторов связи планируют повысить цены
В 2026 г. среди телекомкомпаний в России 96% намерены поднять тарифы, показали результаты исследования Telecom Daily, в рамках которого опросили около 70 топ-менеджеров или владельцев операторских компаний.
Повышение стоимости коснется предоставления услуг мобильной связи, домашнего интернета, платного ТВ и телефонии. При этом 48% операторов связи могут увеличить цены до 5–10%. Еще 16% таких компаний планируют повышение тарифов более чем на 10% в 2026 г.
Кроме того, 70% респондентов выразили мнение, что наибольший рост тарифов будет зафиксирован в 2026 г. на комплексные услуги, в том числе мобильную связь с домашним интернетом. В эту же категорию наибольшего планового роста вошла аренда защищенных каналов для бизнеса и сервисы безопасного доступа к корпоративным ресурсам.
С 1 сентября 2025 г. в России вступило в силу требование к операторам связи об обязательной маркировке звонков от компаний. Аналитик Алексей Бойко говорил «Ведомостям», что бизнесу такая маркировка может стоить в среднем 0,3 руб. за вызов. Он подчеркнул, что это катастрофически много для бизнесов, основанных на большом числе звонков.