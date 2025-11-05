Более 95% операторов связи планируют повысить цены

С 1 сентября 2025 г. в России вступило в силу требование к операторам связи об обязательной маркировке звонков от компаний. Аналитик Алексей Бойко говорил «Ведомостям», что бизнесу такая маркировка может стоить в среднем 0,3 руб. за вызов. Он подчеркнул, что это катастрофически много для бизнесов, основанных на большом числе звонков.