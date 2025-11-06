Газета
Володин призвал ускорить введение в оборот детских SIM-карт

Ведомости

Профильное министерство должно как можно скорее ввести в оборот детские SIM-карты, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в Max.

«Если для этого потребуется внесение изменений в федеральное законодательство, оперативно это сделаем», – добавил спикер нижней палаты парламента.

Он отметил, что за последние два года число жертв телефонных и интернет-мошенников среди несовершеннолетних выросло на 30%. Использование детских SIM-карт, по словам Володина, позволит ограничить доступ к нежелательному контенту и ряду сервисов.

5 ноября глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что министерство предлагает ввести отдельные SIM-карты для детей до 14 лет и обязать операторов предоставлять их по запросу родителей. Они также смогут получать геолокацию ребенка по запросу без судебных решений.

3 ноября Володин напоминал, что с ноября вступила в силу норма закона, ограничивающая количество SIM-карт на одного человека – не более 20 номеров. А с 1 сентября действуют штрафы за передачу SIM-карт третьим лицам: приобрести их теперь можно только для себя или близких родственников, определенных Семейным кодексом.

