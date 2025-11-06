Володин призвал ускорить введение в оборот детских SIM-карт

3 ноября Володин напоминал, что с ноября вступила в силу норма закона, ограничивающая количество SIM-карт на одного человека – не более 20 номеров. А с 1 сентября действуют штрафы за передачу SIM-карт третьим лицам: приобрести их теперь можно только для себя или близких родственников, определенных Семейным кодексом.