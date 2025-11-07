Казахстан и OpenAI подписали соглашение о развитии образования с помощью ИИ
Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана, министерство науки и высшего образования, «Казахтелеком», Freedom Holding и OpenAI подписали соглашение о развитии образования в республике с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщило правительство страны.
Согласно меморандуму, педагоги получат доступ к специальной версии ChatGPT для образовательных учреждений ChatGPT Edu. Среди ее функций – анализ данных, краткое изложение документов и создание индивидуальных GPT-ассистентов. Ожидается ежегодное предоставление как минимум 165 000 лицензий OpenAI для преподавателей в течение трех лет.
Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана и Oracle также подписали меморандум о взаимопонимании. Стороны будут сотрудничать в сферах ИИ, высокопроизводительных вычислений и облачных технологий.
Кроме того, сотрудничество может включать консультативную поддержку Oracle в программах развития кадрового потенциала, включая обучение и сертификацию, совместные исследовательские проекты и создание Центра компетенций компании в стране.
2 октября сооснователь Telegram Павел Дуров объявил, что мессенджер запустит новый проект на стыке ИИ и блокчейна, который будет работать на суперкомпьютере в Казахстане. Технология даст возможность более чем 1 млрд человек использовать функции ИИ, которые будут генерироваться в децентрализированной компьютерной системе в частном, транспарентном порядке. Первой площадкой для внедрения будут мини-приложения внутри Telegram.