Казахстан и OpenAI подписали соглашение о развитии образования с помощью ИИ

2 октября сооснователь Telegram Павел Дуров объявил, что мессенджер запустит новый проект на стыке ИИ и блокчейна, который будет работать на суперкомпьютере в Казахстане. Технология даст возможность более чем 1 млрд человек использовать функции ИИ, которые будут генерироваться в децентрализированной компьютерной системе в частном, транспарентном порядке. Первой площадкой для внедрения будут мини-приложения внутри Telegram.