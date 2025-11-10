«VK Видео» обновил дизайн детского раздела
Сервис «VK Видео» обновил дизайн детского раздела. Он представляет новую навигацию, а также учитывает особенности детского восприятия. Об этом сообщила компания.
По данным экспертов VK, дети и их родители придают большое значение простоте навигации и быстрому доступу к контенту. Они также установили, что данная группа пользователей ищет материалы не только по предпочитаемым жанрам, но и по конкретным персонажам. Это и послужило основой для новой структуры раздела.
Теперь в верхней части страницы сервиса размещена «карусель» с новинками и популярными релизами. Ниже представлены тематические подборки по интересам, а в разделе «Популярные каналы» собраны ведущие авторы и блогеры.
27 августа стало известно, что «VK Видео» впервые обогнал YouTube по месячному охвату аудитории в России. По данным Mediascope за июль 2025 г., платформу просмотрели 76,4 млн человек, тогда как YouTube охватил 74,9 млн пользователей.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты связывают рост популярности «VK Видео» с увеличением объема контента и числа авторов. За год их количество выросло на 130% до 182 000, а загруженных видео за июнь было 13,7 млн – в 2,4 раза больше, чем годом ранее.