WhatsApp начал предлагать российским пользователям добавить почту для входа
Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) при входе в приложение начал предлагать пользователям из России добавить почту для авторизации на случай проблем с передачей сообщений.
Во всплывающем сообщении говорится, что в случае нарушений передачи СМС пользователям необходимо убедиться, что они «все равно могут выполнить вход»
«Не рискуйте попасть под блокировку», – сообщает WhatsApp.
31 октября мессенджер Telegram добавил функцию входа по коду из почты. До этого СМИ писали о возможной блокировке операторами отправки кодов по номеру телефона. В разделе «Конфиденциальность» появилась функция «Почта для входа». Пользователь может указать свой электронный адрес для дальнейшей рассылки кодов.
13 августа Роскомнадзор начал «частичное» ограничение звонков в Telegram и WhatsApp. По версии властей, мессенджеры стали основными сервисами, используемыми для вымогательства и вовлечения в террористическую деятельность граждан. В ведомстве также отметили, что данные мессенджеры неоднократно игнорировали требования о принятии мер противодействия мошеннической деятельности.