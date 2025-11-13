Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

WhatsApp начал предлагать российским пользователям добавить почту для входа

Ведомости

Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) при входе в приложение начал предлагать пользователям из России добавить почту для авторизации на случай проблем с передачей сообщений. 

Во всплывающем сообщении говорится, что в случае нарушений передачи СМС пользователям необходимо убедиться, что они «все равно могут выполнить вход»

«Не рискуйте попасть под блокировку», – сообщает WhatsApp. 

31 октября мессенджер Telegram добавил функцию входа по коду из почты. До этого СМИ писали о возможной блокировке операторами отправки кодов по номеру телефона. В разделе «Конфиденциальность» появилась функция «Почта для входа». Пользователь может указать свой электронный адрес для дальнейшей рассылки кодов.

13 августа Роскомнадзор начал «частичное» ограничение звонков в Telegram и WhatsApp. По версии властей, мессенджеры стали основными сервисами, используемыми для вымогательства и вовлечения в террористическую деятельность граждан. В ведомстве также отметили, что данные мессенджеры неоднократно игнорировали требования о принятии мер противодействия мошеннической деятельности.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её