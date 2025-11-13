WhatsApp начал предлагать российским пользователям добавить почту для входа

31 октября мессенджер Telegram добавил функцию входа по коду из почты. До этого СМИ писали о возможной блокировке операторами отправки кодов по номеру телефона. В разделе «Конфиденциальность» появилась функция «Почта для входа». Пользователь может указать свой электронный адрес для дальнейшей рассылки кодов.