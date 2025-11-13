«Билайн» запустил первую отечественную базовую станцию Yadro в эксплуатацию
В Ленинградской области начала работу первая отечественная базовая станция Yadro, установленная на сети «Билайна». Оборудование заработало с реальными клиентами в коммерческом режиме. Об этом сообщает пресс-служба «ИКС Холдинга» по итогам форума «Цифровые решения».
По словам генерального директора «ИКС Холдинга» Алексея Шелобкова, запуск стал «критически важным шагом» в переходе российских операторов на отечественное телеком-оборудование 4G/5G. Средняя скорость мобильного интернета на участке достигает 50–60 Мбит/с, что выше среднего показателя по стране, который составляет около 40 Мбит/с.
Шелобков отметил, что разработка станции заняла менее трех лет. В проекте участвовали свыше 3000 специалистов. При создании станции активно использовались технологии искусственного интеллекта: как в производственных процессах, так и на других этапах разработки.
Глава «ИКС Холдинга» подчеркнул, что быстрый переход к эксплуатации отечественного оборудования стал возможным благодаря кооперации отрасли.
13 ноября Минцифры РФ разработало приказ, который может ввести единые требования по применению базовых станций и абонентских терминалов сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта 5G.