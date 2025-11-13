Газета
«Билайн» запустил первую отечественную базовую станцию Yadro в эксплуатацию

Ведомости

В Ленинградской области начала работу первая отечественная базовая станция Yadro, установленная на сети «Билайна». Оборудование заработало с реальными клиентами в коммерческом режиме. Об этом сообщает пресс-служба «ИКС Холдинга» по итогам форума «Цифровые решения».

По словам генерального директора «ИКС Холдинга» Алексея Шелобкова, запуск стал «критически важным шагом» в переходе российских операторов на отечественное телеком-оборудование 4G/5G. Средняя скорость мобильного интернета на участке достигает 50–60 Мбит/с, что выше среднего показателя по стране, который составляет около 40 Мбит/с.

Шелобков отметил, что разработка станции заняла менее трех лет. В проекте участвовали свыше 3000 специалистов. При создании станции активно использовались технологии искусственного интеллекта: как в производственных процессах, так и на других этапах разработки.

Глава «ИКС Холдинга» подчеркнул, что быстрый переход к эксплуатации отечественного оборудования стал возможным благодаря кооперации отрасли.

11 ноября стало известно, что российский производитель базовых станций (БС) «Иртея» выиграл тендер на поставку 2000 станций сотовому оператору «Вымпелком» (бренд «Билайн»).

13 ноября Минцифры РФ разработало приказ, который может ввести единые требования по применению базовых станций и абонентских терминалов сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта 5G.

