Cloudflare устранила масштабный сбой своих серверов

Сбой в работе серверов Cloudflare привел к проблемам доступа к соцсети X. «Ведомости» писали, что больше всего жалоб на работу сервиса поступило из Нидерландов и Белоруссии (по 4%), а также США и Германии (по 3%). Подавляющее количество жалоб связано со сбоем в работе сайта.