Cloudflare устранила масштабный сбой своих серверов
Американская компания Cloudflare устранила проблемы с доступам к своим серверам. Об этом сообщили на сайте Cloudflare Status.
«Исправление выполнено, мы считаем, что инцидент решен. Мы продолжаем отслеживать ошибки, чтобы убедиться, что все сервисы работают в штатном режиме», – говорится в сообщении.
Позже в компании сообщили, что у некоторых клиентов могут по-прежнему возникать проблемы со входом в панель управления Cloudflare или ее использованием.
Сбой в работе серверов Cloudflare привел к проблемам доступа к соцсети X. «Ведомости» писали, что больше всего жалоб на работу сервиса поступило из Нидерландов и Белоруссии (по 4%), а также США и Германии (по 3%). Подавляющее количество жалоб связано со сбоем в работе сайта.
20 марта в регионах Сибири произошли сбои в работе сайтов, которые обслуживаются серверами американской Cloudflare. Тогда проблемы с доступом возникли у ряда операторов связи, включая «Ростелеком» и МТС, а также у сервисов Epic Games, Genshin Impact, Discord и Twitch.