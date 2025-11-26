Die Welt: Дуров – новый Илон Маск
Основатель Telegram Павел Дуров некоторыми своими высказываниями напоминает миллиардера, основателя Tesla и SpaceX Илона Маска. Об этом пишет Die Welt. Издание приводит в пример убеждение обоих в том, что они должны стать отцами множества детей.
В июле 2024 г. Дуров написал в своем Telegram-канале, что имеет более 100 биологических детей. Он рассказал, что стал донором спермы, чем помог завести детей более 100 парам в 12 странах. Тогда Дуров обратил внимание на слова руководителя клиники о том, что его донорский материал является «высококачественным».
Маск, в свою очередь, также заявлял, что обеспокоен демографической проблемой в мире и намерен «подарить планете как можно больше людей с высоким уровнем интеллекта», писала The Wall Street Journal.
Die Welt также обращает внимание на экстравагантные поступки Дурова. В частности, историю, связанную с созданием логотипа Telegram. В мае 2012 г. Дуров, будучи на тот момент генеральным директором «В контакте», прикреплял пятитысячные купюры к бумажным самолетикам и запускали из окна офиса соцсети на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Очевидцы рассказывали, что Дуров кидал по одному «денежному» самолетику и записывал на видео, как толпа набрасывается на деньги.
Когда в 2024 г. Дуров был арестован французскими следственными органами, Маск вступился за него и написал в X: «Liberté! Liberté! Liberté?» (Свобода!).
Bloomberg 13 ноября писал, что власти Франции приняли решение снять с Дурова ограничения на перемещения. По данным агентства, решение полностью отменяет запрет на выезд из страны, а также снимает требование регулярно регистрироваться в местном полицейском участке.