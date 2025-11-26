Die Welt: Дуров – новый Илон Маск

Die Welt также обращает внимание на экстравагантные поступки Дурова. В частности, историю, связанную с созданием логотипа Telegram. В мае 2012 г. Дуров, будучи на тот момент генеральным директором «В контакте», прикреплял пятитысячные купюры к бумажным самолетикам и запускали из окна офиса соцсети на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Очевидцы рассказывали, что Дуров кидал по одному «денежному» самолетику и записывал на видео, как толпа набрасывается на деньги.