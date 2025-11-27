Трафик ИИ-сервисов в России вырос в шесть раз за десять месяцев

В России трафик 12 наиболее популярных ИИ-платформ в период с января по октябрь 2025 г. увеличился почти в шесть раз в сравнении с десятью месяцами 2024 г., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на сведения аналитической компании Digital Budget.