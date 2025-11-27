Трафик ИИ-сервисов в России вырос в шесть раз за десять месяцев
В России трафик 12 наиболее популярных ИИ-платформ в период с января по октябрь 2025 г. увеличился почти в шесть раз в сравнении с десятью месяцами 2024 г., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на сведения аналитической компании Digital Budget.
Лидирующую позицию в рейтинге трафика занял ChatGPT. Сервис получил долю в 39,9% от всех посещений нейросетей пользователями. На втором месте в отчетном периоде оказался Deepseek (27,8%), на третьей строчке зафиксировался GigaChat (7,3%). Кроме того, в топ-5 по трафику оказались китайский Qwen с 6,6% и «Алиса AI» – 5,7%.
По данным издания, аналитики делали подсчеты, обращая внимание на входящий десктопный и мобильный трафик, но не учитывали мобильные приложения. Первые пять наиболее популярных сервисов аккумулировали 87% доли всего входящего трафика выборки.
26 ноября вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко поручил российским ведомствам подготовить предложения по внедрению технологий искусственного интеллекта (ИИ) в свои информационные системы в следующем году. По его словам, в правительстве уже используется ИИ, он позволяет дать оценку или прогнозы по результатам работы. Еще одна сфера применения нейросетей – административная работа аппарата правительства: ИИ проверяет орфографию, формирует предварительные протоколы, маркирует документы.