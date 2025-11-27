Газета
Госкомиссия разрешила запуск «Союза МС-28»

Госкомиссия допустила к заправке топливом ракету с пилотируемым кораблем «Союз МС-28». Об этом сообщается в Telegram-канале госкорпорации «Роскосмос».

Запуск планируется в 12:28 мск 27 ноября с космодрома Байконур.

22 ноября «Роскосмос» сообщал, что на Байконуре собрали ракету «Союз-2.1а», которая отправит к Международной космической станции (МКС) «Союз МС-28» с экипажем. В состав экипажа войдут космонавты «Роскосмоса» Сергей Кудь‑Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт Кристофер Уилльямс. Корабль доставит на МКС экипаж 74‑й долговременной экспедиции. Предполагается, что продолжительность работы на борту станции составит 242 дня.

