Госкомиссия разрешила запуск «Союза МС-28»

22 ноября «Роскосмос» сообщал, что на Байконуре собрали ракету «Союз-2.1а», которая отправит к Международной космической станции (МКС) «Союз МС-28» с экипажем. В состав экипажа войдут космонавты «Роскосмоса» Сергей Кудь‑Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт Кристофер Уилльямс. Корабль доставит на МКС экипаж 74‑й долговременной экспедиции. Предполагается, что продолжительность работы на борту станции составит 242 дня.