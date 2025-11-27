Лидерами по числу новых патентов стали «Ростех», «Газпром» и «Росатом»
Больше всего новых патентов с 2021 г. в России зарегистрировали «Ростех» (+3731 охранных документа), «Газпром» (+1822) и «Росатом» (+1597). В топ-5 по абсолютному приросту также вошли «Татнефть» с 1162 новыми патентами и «Роскосмос» с показателем, равным 1041, следует из базы данных Роспатента, с которыми ознакомились «Ведомости».
При этом по относительному приросту патентов в последние пять лет лидером стал «Сбер». Количество патентов банка выросло с 228 в конце 2020 г. до 654 на ноябрь 2025 г., то есть в три раза. После кредитной организации в рейтинге оказались Объединенная вагоностроительная компания (увеличение в 2,1 раза), «Яндекс» (+59%), «Газпром» (+34%) и «Лаборатория Касперского» (+29%).
Кроме того, «Росатом» показал положительную динамику числа охранных документов, которые были зарегистрированы за границей, а также зарегистрированных секретов производства (ноу-хау). Их количество выросло с 2906 на конец 2021 г. до 3670 к концу 2024 г., или на 26%.