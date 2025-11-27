Спасатели МЧС будут быстрее расследовать пожары с помощью нейросети «Яндекса»

Представители МЧС отметили, что проект сейчас находится на стадии пилотного тестирования. Механизм обучают на фотографиях и протоколах с реальных мест пожаров. Нейросеть помогает спасателям, выделяя ключевые объекты на фото и описывает их в официально-деловом стиле. Ожидается, что этот процесс будет в дальнейшем проходить за секунды вместо 40 – 60 минут сейчас, когда это делает человек.