Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Спасатели МЧС будут быстрее расследовать пожары с помощью нейросети «Яндекса»

Ведомости

Сотрудники МЧС России смогут более быстро и точно осматривать места возгораний как в жилых помещениях, так и на промышленных объектах с помощью нейросети, которая была создана на основе технологий Yandex Cloud, сообщило ведомство.

«Благодаря сокращению времени оформления протокола осмотра места пожара дознаватели смогут уделять больше времени аналитике, опросу свидетелей и установлению причин пожара. Система будет минимизировать риски человеческой ошибки и обеспечивать единый высокий стандарт качества документов», – рассказал доцент кафедры надзорной деятельности академии ГПС МЧС России Малько Валерий.

Представители МЧС отметили, что проект сейчас находится на стадии пилотного тестирования. Механизм обучают на фотографиях и протоколах с реальных мест пожаров. Нейросеть помогает спасателям, выделяя ключевые объекты на фото и описывает их в официально-деловом стиле. Ожидается, что этот процесс будет в дальнейшем проходить за секунды вместо 40 – 60 минут сейчас, когда это делает человек.

27 ноября стало известно, что в России трафик 12 наиболее популярных ИИ-платформ в период с января по октябрь 2025 г. увеличился почти в шесть раз в сравнении с десятью месяцами 2024 г. Лидирующую позицию в рейтинге трафика занял ChatGPT. Сервис получил долю в 39,9% от всех посещений нейросетей пользователями.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте