Спасатели МЧС будут быстрее расследовать пожары с помощью нейросети «Яндекса»
«Благодаря сокращению времени оформления протокола осмотра места пожара дознаватели смогут уделять больше времени аналитике, опросу свидетелей и установлению причин пожара. Система будет минимизировать риски человеческой ошибки и обеспечивать единый высокий стандарт качества документов», – рассказал доцент кафедры надзорной деятельности академии ГПС МЧС России Малько Валерий.
Представители МЧС отметили, что проект сейчас находится на стадии пилотного тестирования. Механизм обучают на фотографиях и протоколах с реальных мест пожаров. Нейросеть помогает спасателям, выделяя ключевые объекты на фото и описывает их в официально-деловом стиле. Ожидается, что этот процесс будет в дальнейшем проходить за секунды вместо 40 – 60 минут сейчас, когда это делает человек.
27 ноября стало известно, что в России трафик 12 наиболее популярных ИИ-платформ в период с января по октябрь 2025 г. увеличился почти в шесть раз в сравнении с десятью месяцами 2024 г. Лидирующую позицию в рейтинге трафика занял ChatGPT. Сервис получил долю в 39,9% от всех посещений нейросетей пользователями.