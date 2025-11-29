Пользователи жалуются на сбой в работе Алисы от «Яндекса»
Пользователи заявили о проблемах в работе голосового ассистента Алисы от «Яндекса», следует из данных сервиса Downdetector.
По состоянию на 19:00 мск за сутки на сбой в работе Алисы пожаловались 1890 человек. О сбое сервиса сообщили 52% пользователей, на общий сбой пожаловались 20%, на неполадки в работе мобильного приложения – 17%. Большинство жалоб поступило из Ямало-Ненецкого автономного округа (19%), Архангельской, Калининградской и Томской областей (9%) и Ярославской области (8%).
Голосовой ассистент не работает на Windows (37,5%), iOS (31,3%) и Android (28,1%).
28 ноября в Москве зафиксировали сбои в работе WhatsApp (принадлежит компании Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Пользователи столкнулись с проблемой при отправке сообщений с использованием Wi-Fi или мобильного интернета вне зависимости от оператора связи.
В Роскомнадзоре заявили «Ведомостям», что ведомство продолжит вводить ограничения в отношении мессенджера и может заблокировать его полностью, если он не будет выполнять требования законодательства РФ.