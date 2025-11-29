Пользователи жалуются на сбой в работе Алисы от «Яндекса»

По состоянию на 19:00 мск за сутки на сбой в работе Алисы пожаловались 1890 человек. О сбое сервиса сообщили 52% пользователей, на общий сбой пожаловались 20%, на неполадки в работе мобильного приложения – 17%. Большинство жалоб поступило из Ямало-Ненецкого автономного округа (19%), Архангельской, Калининградской и Томской областей (9%) и Ярославской области (8%).